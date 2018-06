Il ponte sulla circonvallazione di Palermo, dalle 18 di questo pomeriggio, è infatti nuovamente transitabile di giorno e così sarà anche in futuro, visto che i cantieri, stavolta in direzione Trapani, verranno montati di notte. Gli operai torneranno in azione domani dalle 20.30 fino alle 7.30 del giorno successivo, lavorando solo di notte fino al 6 luglio.a chi per giorni è rimasto imbottigliato tanto in viale Regione siciliana, quanto in via Oreto o via Messina Marine. Un caos dovuto ai lavori di manutenzione del ponte, costati meno di 400 mila euro e rivelatisi meno impegnativi del previsto: le economie sono infatti servite per consentire all’azienda di spostare di notte i cantieri, evitando gli ingorghi. Un intervento che aveva provocato polemiche e frizioni all’interno della stessa maggioranza, a cui l’assessore Emilio Arcuri è riuscito a porre fine ordinando alla direzione dei lavori i turni notturni.