PALERMO - E' la terza vittima di un incidente stradale nel giro di poche ore. Si tratta di Massimo Pusateri, un motociclista di 44 anni, che ha perso la vita sulla statale 113 nei pressi dello svincolo di Buonfornello.

Lo schianto contro un'auto non gli ha lasciato scampo: è stato sbalzato dalla sella dello scooter finendo violentemente sull'asfalto. In base ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di uno scontro frontale, ma i rilievi effettuati dalla polizia stradale sono ancora in corso. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini dell'Anas.

Le condizioni del 44enne, che lavorava come autista dei pullman ed era originario di Termini Imerese, si sono subito rivelate gravi. Per lui, nonostante i tentativi del rianimatore, non c'è stato nulla da fare. Una prima ispezione cadaverica è stata effettuata dal medico legale. Sulla statale si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione delle auto. Le indagini per accertare la dinamica dello schianto sono in corso.

stanotte, all'ospedale di Villa Sofia, è deceduto un ragazzo di 18 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente a Terrasini. Deceduta anche Franca Di Franco, l'anziana investita da un mezzo pesante la scorsa settimana in via dei Cantieri.