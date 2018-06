Sul posto, sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

PALERMO - Per consentire il ripristino di un cavo aereo della linea elettrica è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, tra Partinico e Balestrate, in provincia di Palermo.comunica che l'autostrada è stata riaperta in entrambe le direzioni alle 18,40.