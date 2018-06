È ingiusto e terribilmente incomprensibile morire così a questa età per un incidente stradale di questo genere - scrive su Facebook il sindaco Giosuè Maniaci -.

Abbiamo pregato affinché Alessandro si riprendesse; domenica insieme all'assessore Palazzolo ci siamo recati all'ospedale Villa Sofia per portare un messaggio di solidarietà alla famiglia da parte dell'amministrazione comunale.

Vi invito a stringervi attorno al dolore dei familiari del giovane Alessandro, dei parenti, degli amici e di quanti lo conoscevano".

' deceduta in ospedale anche l'anziana travolta da un tir la scorsa settimana in via dei Cantieri. Franca Di Franco, 95 anni, lottava tra la vita e la morte da una settimana. L'incidente era avvenuto all'altezza di largo Villaura, la donna era finita sotto il mezzo pesante e una volta soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari, era stata trasportata d'urgenza in ospedale e poi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alle gambe.

Le speranze si sono spente stanotte, quando nel reparto di Rianimazione le sue condizioni sono precipitate. Si trovava a bordo di uno scooter 125 insieme ad una coetanea quando è finito contro una mucca che si trovava al centro della carreggiata. Un impatto terribile, che ha provocato gravi ferite anche per la ragazza, attualmente ricoverata al Trauma Center.