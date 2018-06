PARTINICO (PALERMO) - Torna in libertà l'architetto partinicese Devis Zangara, arrestato nei mesi scorsi assieme ad altre 30 persone nell'operazione Game Over su mafia e scommesse. Il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati Antonio Ingroia ed Antonio Maltese."Giustizia è stata fatta, da oggi l'architetto Zangara potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa. Dopo mesi di duro lavoro siamo riusciti a dimostrare l'assoluta innocenza del nostro assistito rispetto ai fatti contestati. Devis Zangara è risultato estraneo da ogni accusa mossa nei suoi confronti - affermano in una nota congiunta gli avvocati. - A seguito dell'istanza di scarcerazione depositata in primo grado e rigettata dal Gip Antonella Consiglio, abbiamo proposto appello. La nostra richiesta è stata accolta dal Tribunale del Riesame che ha emesso il provvedimento di scarcerazione e ordinato il dissequestro dei conti correnti e della società intestata a Zangara". (ANSA).