. Le uscite di Matteo Salvini non mettono a proprio agio quella che è considerata l'anima più progressista del Movimento. Che guardacon inquietudine. E così accade che in Sicilia si levino altre voci. Già si era fatto sentire in modo critico l'europarlametare Ignazio Corrao. Oggi tocca a Ugo Forello, già candidato dei grillini a sindaco di Palermo, che in un lunghissimo post su Facebook si rivolge direttamente al leader regionale Giancarlo Cancelleri. ""Contando sulla mancanza di un confronto dialettico interno al Governo - sottolinea Forello -, Salvini continua imperterrito a sviluppare la sua azione di governo dando addosso alle Organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Cioè governa attraverso una retorica che individua un semplice capro espiatorio da sacrificare all’altare di un nazionalismo inconcludente".Più avanti, Forello definisce il lessico del ministro dell'Interno "f"C