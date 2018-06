"Ieri serata allegra tra amici, - ha scritto la Toffa - che bello ridere e divertirsi. Mamma mia. Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta".

e lo fa su Facebook e Instagram, con una foto che la ritrae allegra e divertita. La giornalista, famosa per le sue inchieste nel programma di Italia 1 "Le Iene", si è allontanata temporaneamente dalle scene televisive per curarsi dal tumore che lei stessa ha raccontato di avere. Una malattia sofferta insieme a tutta Italia, seguita dall'affetto di migliaia di telespettatori e fan che si sono affezionati alla conduttrice.Sotto il post, molti i commenti di gioia da parte di fan e "seguaci" che hanno accolto con piacere il ritorno "social" della Toffa. ", - scrive Paola - nutrire l’anima attraverso un sorriso è umanamente più efficace di qualsiasi cura tu possa fare in questo momento". Angela commenta: "Sono felice di rivederti, sei tornata alla vita", e Margot aggiunge: "Sei coraggiosa, non mollare, le guerriere combattono. Non sono poi mancati i commenti di chi vive insieme alla giornalista la sofferenza di una malattia: "Vivo il tuo stesso dramma - scrive Stefania - e la tua forza è la nostra energia".