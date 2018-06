- Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nella mattinata di oggi sulla spiaggia di Spadafora. La vittima, della quale ancora non si conoscono le generalità, è stata trovata posizionata in mezzo a due barche. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una donna di nazionalità straniera di età compresa tra i 25 e 30 anni. Sono stati dei passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto i carabinieri e il magistrato per chiarire i motivi della morte. Nessun ipotesi è al momento esclusa.