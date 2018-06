PALERMO – “La vertenza sulla stabilizzazione che coinvolge i medici del servizio di Emergenza sanitaria territoriale del 118 potrà avere uno sbocco positivo se le azioni poste in essere dall’Assessorato regionale alla Salute si rivelassero utili ad un pieno riconoscimento dell’attività svolta da questo personale. Sono certo che il governo Musumeci stia affrontando la problematica con il piglio giusto e credo che ogni mia sollecitazione verso la stabilizzazione di questi medici in forza nel 118 vada nella direzione di garantire un servizio sempre efficiente potendo contare su un personale che negli anni ha garantito un livello alto di prestazione. Auspico pertanto che si giunga presto alla conclusione dell’iter per la stabilizzazione di circa 200 medici del 118 che agiscono in tutta la Sicilia”. Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura.