. A pochi giorni dalla chiusura della prima finestra dei due avvisi, ecco i numeri che riguardano le opportunità promosse dall'Assessorato regionale del Lavoro, retto da Mariella Ippolito. Un po' meno richiesto il bonus occupazionale per disabili e disoccupati di lunga durata che finora non supera le 100 istanze.. Vogliamo favorire le esperienze formative e professionali capaci di rafforzare i livelli di occupabilità dei tirocinanti, ampliando le loro opportunità d’inserimento lavorativo. Il tirocinio rappresenta, infatti, una misura formativa di politica attiva che avvia il contatto virtuoso con il mondo del lavoro. Crediamo con convinzione alle misure predisposte tanto da promuoverle in giro per la Sicilia per trasmettere una nuova filosofia occupazionale per la quale il mercato del lavoro, in questo preciso momento storico, ha bisogno di siciliane e siciliani preparati”. La prossima tappa dell'incontro informativo denominato “Diritti al lavoro – tour” si terrà mercoledì 27 giugno alle ore 10,00 nell'ex sala della Commissione Regionale per l'Impiego, nel dipartimento regionale di via Praga. L'assessore Mariella Ippolito e i tecnici illustreranno gli avvisi a sindacati e associazioni di categoria del Palermitano.