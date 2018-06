ROMA - Il lavoro dell'Agenzia sui beni confiscati alla mafia, che amministra 15mila beni, "dovrà essere implementato": sarà portato da 70 a 200 il numero degli addetti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Non saranno solo aumentate le risorse umane: ci saranno anche "cambiamenti normativi" per consentire la "messa in vendita dei beni inutilizzati". (ANSA).