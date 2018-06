due leggi sull'Operazione Husky e sui disturbi dell'apprendimento, ecco riaprirsi al Parlamento regionale, la lunga sessione di bilancio. All'ordine del giorno anche l'elezione dei due nuovi segretari dell'Ufficio di presidenza dopo la modifica del Regolamento interno dell'Ars.

LA DIRETTA

Lo ha annunciato il presidente dell'Arsè in apertura della seduta di oggi a Palazzo dei Normanni. Dopo la veloce seduta di ieri, quindi, con l'approvazione dii deputati stanno votando.ma spiega che sono solo due i gruppi che hanno diritto a occupare quei posti: Sicilia Futura e Fratelli d'Italia. Quindi si possono votare soltanto i deputati di quei due gruppi (Amata, Catalfamo e Galvagno per Fdi; D'Agostino e Tamajo per Sicilia Futura), pena l'annullamento della scheda.La seduta riprende con la lettura del verbale precedente e le comunicazioni. A presiedere c'è il vice presidente Giovanni Di Mauro.