La giunta Orlando, ieri, ha modificato una propria delibera dello scorso 8 maggio con cui aveva deciso di accettare, dall’Agenzia dei beni confiscati, alcuni immobili ma ne aveva rifiutati tantissimi. Una decisione che non è andata giù all’assessore al Sociale, Giuseppe Mattina, che ha chiesto che l’amministrazione ne prendesse molti di più per destinarli all’emergenza abitativa.tre saranno destinati a finalità sociali e 12 per istituzionali. Ovviamente sempre che gli appartamenti siano in buone condizioni, anche se gli uffici hanno dato parere favorevole solo a patto che gli immobili siano anche “sgomberati” e liberi da persone: peccato che l’elenco allegato alla delibera dica espressamente che i 60 appartamenti sono tutti occupati abusivamente. Un aspetto sottolineato anche nel parere della Ragioneria generale: “Si rileva – scrive Bohuslav Basile – che quelli per i quali si propone l’acquisizione sono tutti immobili occupati abusivamente e che la stessa giunta, con la deliberazione dell’8 maggio, per immobili nelle stesse condizioni ha condivisamente espresso parere non favorevole”., mentre 31 lo sono “senza titolo” (perché magari sono scaduti i contratti di locazione, anche se qualcuno continua a pagare); per le finalità sociali si tratta di tre grandi ville a Vergine Maria, anche queste occupate; a fini istituzionali ci sono invece quattro appartamenti (occupati) che saranno dati alla scuola Lombardo-Radice e otto terreni limitrofi che saranno messi a disposizione di Rap e Reset. Scendono così a 171 quelli rifiutati: 115 perché non disponibili, 13 perché disastrati e 43 invece sono box e magazzini di cui il Comune non sa cosa fare.