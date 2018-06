", così il presidente della Cameraha dato la notizia dell'iniziativa parlamentare targata M5S-Lega. La misura - infatti - è una di quelle contenute del contratto di governo siglato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Secondo quanto fanno evincere fonti della Camera, la delibera prevedeLa decisione finale non potrà però prescindere dall'attività congiunta con il Senato e con il relativo ufficio di presidenza. Nello specifico, la misura dovrebbe andare a toccare, con un risparmio che ammonterebbe circa a 20 milioni di euro. Un caso limite sarà quello degli assegni che oggi si aggirano intorno ai 4mila euro: è prevista infatti una riduzione dastica dell'80%, che porterebbe il vitalizio ad appena 700-800 euro.Esulta il vice premier pentastellato, che ieri su twitter ha definito gli assegni per gli ex parlamentari un "privilegio insopportabile", rivendicando la paternita politica dell'iniziativa A sostegno della misura "giallo-verde" anche i deputati di. Ancora de definire la scelta delle altre opposizioni, ma né da, né dalsembra esserci la volontà di ostacolare il provvedimento.