PALERMO - I carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica Antonino Di Stefano, 45 anni, e Salvatore Silvestrini, 60 anni. Sono accusati di aver realizzato una struttura di 50 metri quadrati in ferro con pareti in cartongesso, ricoperte da carta argentata e copertura isolante che fungeva da deposito della droga. All'interno dell'immobile sono state trovate 267 piante di marijuana i circa 180 cm, materiale per la coltivazione, taniche di fertilizzante, 27 reattori per lampade da 600 watt, 27 lampade a reazione da 600 watt e sistemi di areazione. Come confermato da una squadra di tecnici dell'E.N.E.L., l'impianto era collegato direttamente ed abusivamente alla rete elettrica.