Germania kaputt!

, con scene comprensibili di disperazione da parte dei tifosi. I campioni del mondo in carica sono stati sconfitti 2-0 dalla Corea del Sud nell'ultima partita del gruppo F. "È una enorme delusione, c'è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l'abbiamo fatta": così l'allenatore della Germania Joachim Loew, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, che ha eliminato i tedeschi campioni in carica nella fase a gironi di Russia 2018. Svezia e Messico volano agli ottavi del Mondiale di calcio. La sconfitta dei centroamericani contro gli scandinavi (3-0) non compromette la qualificazione di entrambe le squadre (a quota 6 in classifica), data la concomitante sconfitta della Germania.