"Ho accolto con molto piacere l'appello di Marevivo, dal 30 agosto con una ordinanza vieteremo l'uso della plastica usa e getta sulle isole Pelagie". Così il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, accoglie l'appello 'Via la plastica monouso dalle Isole minori italiane' che l'associazione ha inviato a tutti i sindaci. In questo modo - spiega una nota di Marevivo - "anche Lampedusa ha deciso di rifiutare le cannucce e la plastica usa e getta. Dal 30 agosto un'ordinanza del sindaco ne vieterà l'uso sulle isole Pelagie".Ad aderire alla campagna '#Ecocannucce', "oltre al comune di Lampedusa, l'area marina protetta Isole Pelagie, Federalberghi Pelagie, Associazioni imprenditori Lampedusa e Consorzio turistico balneare Isole Pelagie". "La richiesta di bandire la plastica usa e getta - dichiara Rosalba Giugni, presidente di Marevivo - è stato rivolta anche ai rappresentanti del governo. Il primo, e al momento l'unico, ad aderire è stato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ci auguriamo che la scelta di rendere le istituzioni 'plastic free' arrivi presto anche da altri esponenti del governo. A chiederlo in una petizione sono ben 67.000 cittadini". (ANSA).