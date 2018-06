PALERMO - Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in merito alle tensioni che si sono verificate oggi pomeriggio a Palazzo dei Normanni, dove uno dei 44 lavoratori interinali della Sas (Servizi ausiliari Sicilia) ha minacciato di buttarsi da uno dei cornicioni, perché a rischio licenziamento, ha incontrato il presidente della Regione, Nello Musumeci e alcuni assessori, con i quali è stato concordato "di predisporre un emendamento da inserire, se è possibile anche oggi, nel Collegato alla Finanziaria, che preveda - spiega una nota - il mantenimento del rapporto di lavoro in essere di questi precari, in attesa del pronunciamento definitivo della sentenza della Cassazione, da sottoporre alla valutazione del Parlamento".Un emendamento in tal senso era già stato presentato al Collegato a firma di alcuni deputati e di tutti i capigruppo.