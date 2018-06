E' un giorno di dolore a Cinisi, in provincia di Palermo, dove il sindaco Giangiacomo Palazzolo ha proclamato il lutto cittadino. Nel pomeriggio è infatti stato celebrato il funerale del diciottenne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi di contrada agli Androni, a Terrasini: due le comunità che nelle ultime ore si sono strette attorno ai genitori, oggi in prima fila nella chiesa Madre Santa Fara, a pochi metri dal municipio.Quattro giorni giorni fa, a bordo del suo scooter, aveva travolto una mucca che si trovava al centro della carreggiata: l'impatto si era rivelato violentissimo, al punto da provocare ferite che non gli hanno lasciato scampo.. Sul ciclomotore, un Sh 125, si trovava anche una quindicenne, tuttora ricoverata in gravi condizioni al Trauma center. "Oggi preghiamo per la sua anima - dice Stefania, un'amica, fuori dalla chiesa - bella come poche. Alessandro era un amico d'oro, un ragazzo sempre col sorriso stampato sulla faccia". "Era ancora un bambino - dice un amico di famiglia - non si può accettare un simile destino. Siamo tutti sconvolti, abbiamo il cuore a pezzi"."Ci manca già. Abbiamo perso un amico prezioso, un ragazzo volenteroso e sempre disponibile con tutti. Tutta la scuola piange per lui", dicono. Il feretro del giovane ha poi lasciato la chiesa accompagnato da un lungo applauso.quella di dover aiutare i genitori a trovare la forza per affrontare questa realtà. Alessandro poteva essere il figlio di tutti e la nostra piccola comunità, ne sono certo, non farà mai sentire da sola questa famiglia".