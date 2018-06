IV Commissione, che si e' oggi occupata di continuità territoriale e insularità. Un'

audizione - tiene a sottolineare nel suo comunicato la presidente Giusy Savarino, musumeciana - voluta dalla stessa Savarino "su richiesta del vice presidente dell'Ars , Giancarlo Cancelleri, che - si legge nel comunicato - ha voluto espressamente ringraziare sia la presidente Savarino che il presidente della Regione, Nello Musumeci, per la sua presenza alla seduta, caso raro nella storia del Parlamento Siciliano, segno tangibile dell'impegno del governo sul tema e del rispetto istituzionale del Presidente Musumeci verso la Commissione". A corredo la foto con Musumeci e Cancelleri. Tra i due i rapporti sono stati notoriamente difficili. E questo sarebbe uno degli ostacoli a far decollare una collaborazione tra destra e 5 Stelle sulla scia di quanto accade a Roma. Oggi un primo segno di disgelo, nel segno del galateo istituzionale. Ancora troppo poco per sperare di fare uscire l'Ars dallo stallo.

Proprio nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle spara a zero sulla rete sanitaria varata dal governo regionale. Poco prima della conferenza stampa grillina sul tema, va in scena nelle stanze di Palazzo dei Normanni l'incrocio tra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. Il luogo è la