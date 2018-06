E' stata un vero e proprio furto quello che si è consumato lo scorso 19 giugno a Milano, nel padiglione Guardia del Policlinico, presso il reparto di chirurgia generale.. I testimoni parlano di un ragazzo di colore, ben vestito, che si aggirava indisturbato per la degenza.Qualche minuto dopo l'avvistamento, è scattato l'allarme. Infermieri ed operatori si sono precipitati nelle stanze per chiedere ai pazienti di verificare se mancasse loro qualcosa. L'amara scoperta dei ricoverati ha provocato subito. "Spesso vengono lasciate le porte spalancate - racconta al Corriere una delle donne derubate - e i ladri possono muoversi indisturbati. A quanto pare non è la prima volta che succede".Sulla vicenda, è intervenuto anchein questione: "Ogni giorno al Policlinico entrano ventimila persone tra pazienti e lavoratori, succede che si verifichino episodi simili, è vergognoso. D'estate - ha proseguito - i furti si moltiplicano a causa della riduzione del personale. Stiamo potenziando il nostro impianto di sicurezza, ma di certo non possiamo diventare un fortino".I furti a Milano si verificano a pochi giorni da. L' 8 giugno scorso una situazione analoga era avvenuta presso l'ospedale di San Giovanni di Dio, di Torregalli, a. Lì, le vittime del furto erano stati infermieri e operatori, a cui i ladri avevano sottratto scarpe, vestiti e altri oggetti di vita quotidiana.