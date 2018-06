Video pedopornografici, anche con abusi su neonati, sono stati sequestrati dalla polizia postale di Torino che ha arrestato 6 persone e ne ha denunciate 16 in tutta Italia. L'inchiesta ha preso il via dall'analisi di alcune 'stanze virtuali' dove venivano scambiati informazioni e video. Nel gruppo, c'erano ruoli differenti e poteva essere cacciato chi non contribuiva con materiale diviso per età e sesso dei minori.