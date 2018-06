Un dodicenne è rimasto gravemente ferito dopo esser precipitato dal quarto al terzo piano della struttura: voleva recuperare l'orologio che gli era scivolato dal polso mentre giocava con un gruppo di coetanei. Si sarebbe dunque arrampicato per raggiungere l'area esterna, ma avrebbe perso l'equilibrio, finendo violentemente sulla superficie al piano inferiore.Il ragazzino è stato trasportato con codice rosso all'ospedale dei Bambini, dove i medici hanno rilevato un politrauma dovuto all'impatto.. Sul luogo dell'incidente è anche arrivata la polizia che ha effettuato un sopralluogo per ricostruire nel dettaglio le fasi dell'incidente. Le indagini sono in corso.