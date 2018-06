Il segretario generale del Comune di Messina, Antonio Le Donne, non ha avuto riconfermato dal neosindaco Cateno De Luca l'incarico di direttore generale. Lo rende noto lo stesso primo cittadino, eletto domenica scorsa al ballottaggio: "La figura di direttore generale - si legge in una nota - verrà eliminata anche dalla pianta organica di Palazzo Zanca, poiché tale ruolo non è previsto nel progetto politico della mia amministrazione. Intendiamo ridurre i costi della burocrazia per liberare risorse finalizzate alla creazione di nuovi servizi". (ANSA).