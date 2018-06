Minacciato da un malvivente ha tentato di difendersi, ma avrebbe preso vita una colluttazione, in cui ha avuto la peggio.. Dal pronto soccorso è stata contattata la polizia, agli agenti l'uomo ha raccontato di essere stato sorpreso alle spalle: chi è entrato in azione lo avrebbe malmenato al punto da farlo finire violentemente per terra.mentre gli agenti dell'Antirapina hanno avviato le indagini per rintracciare l'autore del colpo fuggito con il bottino e ricostruire con certezza quanto accaduto. Si tratta dell'ennesima aggressione nella zona dell'Albergheria a scopo di rapina: fino a pochi mesi fa, a seminare il panico, era stato un uomo che prendeva di mira soprattutto giovani donne. Quattro i colpi messi a segno, poi l'arresto effettuato dalla polizia.