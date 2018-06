Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 27 giugno, in Sicilia.1) CALTAGIRONE (CT) - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza del processo con il rito abbreviato a tre imputati accusati, a vario titolo, di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi (Caltanissetta) del Muos, il sistema di telecomunicazione militare Usa.2) PALERMO - Libreria Paoline, sala Alberione, Corso Vittorio Emanuele 456, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione di "La Grande Luce. Padre Pio &ndash Tra Scienza e Fede", la monumentale mostra sul Santo di Pietrelcina, prodotta da Navigare s.r.l. e Sicilia Musei, in programma dal 29 giugno a Monreale.3) PALERMO - ex sala della Commissione Regionale per l'Impiego, nel dipartimento regionale di via Praga, ore 10:00 Nel corso dell'incontro informativo dal titolo "Diritti al lavoro &ndash tour", l'assessore Mariella Ippolito e i tecnici illustreranno gli avvisi su tirocini e bonus occupazionale a sindacati e associazioni di categoria del Palermitano.4) PALERMO - Assessorato regionale alla Salute, Piazza Ottavio Ziino, ore 11:00 L'assessore alla Salute Ruggero Razza presenta la commissione regionale di Senologia. Parteciperanno l'assessore Razza, la coordinatrice della commissione regionale di Senologia Francesca Catalano e gli altri componenti dell' organismo.5) CATANIA - Università, palazzo centrale, aula magna, ore 16:00 Convegno dal titolo "Il rischio della mancanza di fiducia del cittadino nelle istituzioni", organizzato da Università, Centro di documentazione, ricerca e studi sulla cultura dei rischi, Ordini nazionale dei Psicologi e dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.6) GIARDINI NAXOS (ME) - Hilton Hotel, ore 16:00 La compagnia aerea Flydubai presenta il nuovo volo diretto Dubai - Catania. Partecipano i membri del Senior Management di Flydubai, di Emirates e dell'aeroporto di Catania.7) PALERMO - Sala Onu del Teatro Massimo, ore 16:45 Conferenza del prof. Pietro Busetta sul tema "Un visionario per un progetto di sviluppo del Mezzogiorno. Tra luoghi comuni e false informazioni". Nel corso della conferenza Busetta presenterà il suo libro "Il Coccodrillo si è affogato", edito da Rubbettino. Organizzata l'Accademia nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo.8) PALERMO - Orto Botanico, Viale delle Chorisie, ore 19:30 Conclusione della manifestazione "I giardini di Shakespeare". Per quest'ultimo appuntamento: "Macbeth" (ANSA).