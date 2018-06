PALERMO - Polizia municipale e Guardia di finanza hanno sgomberato a Palermo, nel porticciolo di Sant'Erasmo, un chiosco abusivo per la vendita di alimenti e bevande. L'area è stata riconsegnata all'Autorità portuale. Un uomo di 34 anni, M.P., è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale e per violazioni al Codice della navigazione. Nel corso del sequestro il trentaquattrenne ha minacciato di darsi fuoco. I tecnici dell'Enel hanno accertato il furto di energia elettrica da parte del titolare della struttura. I vigili del fuoco hanno collaborato alla rimozione del chiosco. (ANSA).