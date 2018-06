per chiedere l'apertura dei plichi contenenti le schede votate, ma non registrate, o registrate in modo difforme. Si tratta di otto liste: Progetto Siracusa, Siracusa protagonista con Vinciullo, Cantiere Siracusa e Amo Siracusa, e poi Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc e Popolari e autonomisti. Un ricorso necessario "visto l'emergere di notevoli difficoltà e sofferenze nell'assegnazione dei voti di preferenza, dovute, fra l'altro, all'assenza dei verbali e delle tabelle di scrutinio, per fare emergere la volontà effettiva dei Siracusani". La coalizione, che in consiglio comunale detiene la maggioranza, sottolinea che l'opposizione "sarà costruttiva, ma ferma ed intransigente nel tutelare gli interessi legittimi dei cittadini tutti e per impedire il protrarsi di logiche gestionali lontane dagli interessi collettivi dei cittadini, come è stato fino ad oggi".(ANSA).