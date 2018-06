Non era Papa Francesco, a telefonare al sindaco di Messina per 'congratularsi', sono stati quei mattacchioni de 'La Zanzara'. E' il retroscena che, come una valanga, sta rimbalzando sul web e sui siti di informazione. A dare notizia della presunta chiamata del pontefice era stato lo stesso sindaco sulla sua pagina Facebook. Ma si trattava di uno scherzo della della trasmissione di radio24ore, ”La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani.