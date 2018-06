"Ho parlato con il ministro della Salute e mi ha confermato che non ha mai pensato di togliere i vaccini. E' un medico. La questione è relativa all'accesso alla scuola e alla possibilità che tutti possano scegliere liberamente". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza. "In Sicilia - ha proseguito - grazie al grande lavoro dei dirigenti e sul monitoraggio, la curva è aumentata e siamo contenti di questo".presenteremo il nuovo piano per la rete ospedaliera siciliana. Un lavoro di cui siamo orgogliosi e che, come avevamo detto, abbiamo portato a termine nei primi mesi di governo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Abbiamo sanato alcuni processi, completato i percorsi con le università di Palermo, Catania e Messina - ha aggiunto - stiamo compiendo tutti gli atti necessari per poter trasmettere il piano alla commissione Sanità dell'Ars e poi al ministero entro la fine dell'estate". Al M5S che ha già annunciato battaglia sul nuovo piano definendolo una "truffa", Razza risponde: "In questi casi si conta fino a 10 e poi si evita di rispondere". (ANSA)