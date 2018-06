Episodio di bullismo nel centro della città di Bergamo, dove un ragazzino di quindici anni - diplegico dalla nascita - è stato deriso e scimmiottato da una coppia di coetanee. Il giovane si trovava in giro con la madre,, che ha affidato a Facebook lo sfogo per quanto accaduto."Io e mio figlio - racconta la donna - superiamo al semaforo due ragazzine di 16/17 anni, mezze nude che parlano di discoteche. Dopo poco, a distanza di 20/30 metri, le sento che ridono e bestemmiano, mi viene spontaneo girarmi.. Non so dirvi cosa ho provato in quel momento, volevo reagire e non sono rimasta zitta. Ma mio figlio però , con estrema calma, mi ha fermato".Erilka scrive di essersi sentita orgogliosa dii un figlio disabile che affronta le mille difficoltà della vita e sogna di laurearsi.Il post si è poi concluso con un appello agli altri genitori: "Voi insegnate ai vostri figli a guardare le persone diversamente abili con occhi di ammirazione anziché dire a loro di non guardare, oppure evitare l’argomento? Solo chi affronta le mille difficoltà della vita sa insegnarne il vero valore. La disabilità sta negli occhi di chi guarda".