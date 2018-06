"Torniamo all'anno zero" dicono dalle associazioni antiracket. I numeri parlano chiaro: 53 imputati, 23 persone offese e una sola parte civile al processo contro le cosche di Brancaccio e Corso dei mille. L'udienza preliminare si sta svolgendo davanti al giudice Guglielmo Nicastro. Un anno fa il blitz dei poliziotti della Squadra Mobile e dei finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo fecero emergere la capacità di Cosa nostra di condizionare grosse fette della società con minacce, danneggiamenti, estorsioni e furti.Avrebbe gestito il traffico di droga, il sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari anche attraverso un ramificato gruppo di imprese del settore degli imballaggi.Spiccavano le figure di Claudio D'Amore, Bruno Mazzara e Giuseppe Lo Porto, (fratello di Giovanni, l'operatore umanitario sequestrato da Al Qaeda nel 2012 e assassinato tre anni dopo durante un'operazione antiterrorismo degli Usa) tutti collaboratori di Tagliavia; Francesco Paolo Clemente, Francesco Paolo Mandalà, Gaetano Lo Coco, incaricati del controllo delle numerose aziende, tutte intestate a prestanome, utilizzate per realizzare le frodi di natura fiscale, conseguendo il monopolio regionale e una posizione dominante nel restante territorio nazionale nella commercializzazione degli imballaggi industriali; Giuseppe Caserta e Cosimo Geloso, rappresentanti della famiglia di Brancaccio ed infine Giuseppe Mangano, Giuseppe Di Fatta e Antonino Marino, titolati rappresentanti della famiglia mafiosa di Roccella.l'azione incessante nell'ultimo decennio della Federazione antiracket e del comitato addiopizzo ha dimostrato che ci si può opporre, schierandosi dalla parte delle regole, della sana cultura d'impresa e della correttezza. Lo dicono i risultati processuali, le dichiarazioni stesse dei pentiti, gli aiuti che lo stato ha fatto avere con tempismo grazie anche ad un lavoro di squadra con le associazioni antiracket che operano seriamente nel territorio.questa odiosa omertà, dietro la quale si cela la subcultura della compiacenza, della contiguità alla mafia, del pizzo come prezzo di un accordo viscido e sotterraneo per assicurarsi una protezione illecita nel prorpio mercato di riferimento. La speranza è l'ultima morire e c'è sempre tempo per riscattarsi ed esporsi in prima linea contro i mafiosi, contro le protezioni illecite, contro l'arroganza di chi vuole imporre la sua idea di mercato e di città. Una città oggi più che ieri senza libertà e senza dignità".