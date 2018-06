lanciate numerose bottiglie contro le saracinesche. A lanciare l'allarme, stamattina, il personale della struttura, che ha immediatamente avvisato il 113.

La polizia ha quindi effettuato un sopralluogo e ha avviato le indagini per risalire ai responsabili: potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere fino a quando sono rimaste in funzione.

sottosegretario all'Interno Stefano Candiani è stato in visita al commando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo e ha deciso di andare a visitare il centro ginnico per manifestare la propria solidarietà contro ogni tipo di violenza. Il centro è stato realizzato all'interno di

locali confiscati alla mafia al piano terra dello stabile. E’ stato assegnato al comando provinciale vigili del fuoco di Palermo e inaugurato lo scorso novembre.

il gruppo sportivo “Ignazio Caramanna" per tutte le iniziative di promozione dello sport dilettantistico, inoltre la struttura viene regolarmente utilizzata dal personale in servizio per l’ordinaria attività di mantenimento ginnico.

. Vandali in azione al centro ginnico dei vigili del fuoco, che si trova in via Malaspina 195 a Palermo: due raid, nel pomeriggio di ieri e poi in serata, hanno messo ko le telecamere e reso necessario l'intervento della polizia.