Si prevede un'estate "green" nei comuni di Cesena e Cesenatico, in Emilia Romagna. I sindaci delle due città hanno infatti lanciato l'iniziativa. Come riporta "Il Resto del Carlino", a partire dal 2 luglio, i cittadini che sceglieranno di recarsi sul posto di lavoro in sella alla propria bicicletta verranno premiati con un contributo in denaro. Previsto un incentivo pari a 25 centesimi a km, per un massimo di 2,5€ al giorno e di 50 euro al mese.L'iniziativa durerà fino al mese di novembre. Per monitorare le distanze da rendicontare, è stata creata un'apposita App con collegamento satellitare. Per usufruirne, basta essere residenti nelle città interessate, essere maggiorenni e registrarsi con appositi moduli da consegnare negli uffici comunali.Il progetto non è però una novità assoluta: già nel 2015, il comune di Massarossa, in provincia di Lucca, aveva previsto un contributo per i cittadini che preferivano la bicicletta all'auto, per spostarsi in città.