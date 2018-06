L’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Il provvedimento si è reso necessario per consentire al gestore dell’energia elettrica di effettuare un intervento di manutenzione a una linea aerea. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.