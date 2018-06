‘ Pienone’ di voti in meno di un mese per il fiume Oreto nella campagna “I luoghi del cuore” promossa dal FAI – Fondo Ambientale Italiano – con il patrocinio del MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – e in collaborazione con Intesa San Paolo.e storico attraverso dei fondi, stanziati anche dall’UE. Infatti ai primi tre siti classificati andranno dei premi che varieranno dai 50 mila euro, destinati al primo, fino ai 30 mila per il terzo. C’è tempo fino al 30 novembre per tentare la scalata per il primo posto, a oggi occupato dall’area naturale di Caprara, in provincia di Bologna, o almeno per il secondo, presieduto dal Castello aragonese di Taranto con circa 4300 voti. Le modalità per votare sono semplici: basta andare sul sito www.iluoghidelcuore.it , iscriversi in pochi passaggi – anche collegandosi col proprio account facebook – per poi votare il proprio ‘luogo del cuore’ entro il 30 novembre 2018.