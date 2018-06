- “Quando scrissi 'Le rane', 2500 anni fa, coltivavo il sogno segreto di approdare in Rai ma non osavo sperarlo perché all’epoca non tutti potevano permettersi la televisione. Ringrazio la Rai e Ficarra e Picone per l’opportunità. Aristofane”. È da par loro il commento di Salvo Ficarra e Valentino Picone, attribuito al commediografo ateniese, all’ennesima novità legata allo strepitoso successo del loro spettacolo d’esordio con un testo classico in un teatro antico.infatti, messo in scena per le rappresentazioni classiche di Siracusa da Giorbio Barberio Corsetti, con il duo palermitano per protagonista, approda in Rai. È prevista una messa in onda, in prima serata, il prossimo autunno su Rai uno. È una delle novità annunciate dal direttore generale della Rai Mario Orfeo nella serata di presentazione del nuovo palinsesto per l’autunno 2018. E ci sono loro: a portare il teatro antico in prima serata su Rai uno.nella stagione 2017, è stato inserito anche nel cartellone 2018 delle rappresentazioni classiche siracusane. Andrà in scena del 12 al 15 luglio, al centro della ricca programmazione dell’edizione numero 54. E sarà proprio in una di queste quattro sere che le telecamere Rai registreranno la messa in scena per riproporla al grande pubblico televisivo.furono undici repliche, undici sold out. Quattromila spettatori circa a sera. “Un senso del tempo, un orecchio sulla dinamica della scena. Una percezione matematica della comicità”, disse Barberio Corsetti dei due protagonisti. E poi le melodie: di canti e suoni, e di colori. E chi era presente ricorda ancora gli applausi, puntuali sempre, a ritmare le scene. E le risate: quelle degli adulti e quelle, gioiose, attente e mai chiassose, dei bambini. Un’armonia frutto di una grande regia. In autunno arriverà al grande pubblico televisivo.