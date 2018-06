Per questo abbiamo detto basta. Bisogna accelerare tutto e dare risposte concrete".

. Per gli organizzatori il numero è straordinario: sarebbero infatti dieci mila gli agricoltori provenienti dalle nove province siciliane che oggi con bandiere e manifesti alla mano hanno sfilato per le strade. Vogliono dire basta all'immobilismo delle istituzioni che mette in seria difficoltà i giovani, le aziende agricole e gli allevatori dell'Isola."La burocrazia sta uccidendo le iniziative imprenditoriali dei giovani - si legge in una nota - La lentezza con cui vengono emanati e analizzati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale sono estenuanti. Sono circa 5 mila giovani che hanno presentato la richiesta di insediamento che aspettano ancora di sapere se potranno o no avviare la propria azienda". E ancora: "L’inefficienza della macchina burocratica riguarda anche la misura 11 (agricoltura biologica) con una dotazione finanziaria iniziale di 417 milioni. Ad oggi per il bando per il 2015 è stato pagato circa il 50 per cento dei produttori ma sola prima annualità e cioè il 2015. In sostanza, non sono stati dati neanche i tutti i soldi del cosiddetto trascinamento e cioè quelli spettanti per gli anni scorsi. Intanto si rimpallano le responsabilità tra Regione e Agea".:"L’acqua erogata dai Consorzi di Bonifica ha raggiunto un prezzo così elevato da far impallidire anche i gioiellieri. Non è possibile che in tanti anni nessuno sia riuscito a riordinare il sistema – afferma il presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri a questo proposito - . Così come nulla si sa del piano antincendi visto anche che il fuoco è già divampato in tante parti della Sicilia.