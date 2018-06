sul quale incidente le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

Il giovane fotografo di Ficarazzi era molto conosciuto nella zona in seguito alla sua attività: la notte della tragedia stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario il trasporto con codice rosso al Civico, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Entrato in coma, non ha più riaperto gli occhi.Per quattro giorni le comunità di Ficarazzi e Bagheria si sono strette attorno alla famiglia, cercando di dare forza ai genitori e al fratello, che tramite diversi post su Facebook avevano chiesto platealmente di pregare per il ragazzo. Centinaia i messaggi dedicati al giovane fotografo,