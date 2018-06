PALERMO - "Sono venuto a Palermo capitale della cultura a festeggiare il 4 luglio la nostra festa dell'indipendenza. Mi aspettavo di essere colpito dalla bellezza e dalla cultura di Palermo e così e' stato. Celebriamo la libertà che è il valore più importante che abbiamo in comune con l'Italia". Così l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, che a Villa Niscemi ha incontrato il sindaco di Palermo. "E' la conferma ulteriore di essere diventati Capitale Mediterranea in Italia", ha commentato Orlando.Questa mattina anche il presidente dell'Ars,ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo dei Normanni il nuovo ambasciatore degli Usa, accompagnato dal console generale,e da una delegazione del consolato Usa di Napoli. Durante l'incontro sono stati sottolineati il forte legame storico tra la Sicilia e gli Stati Uniti e la necessità di rafforzare i rapporti imprenditoriali e commerciali. Alla fine dell’incontro, Eisenberg ha visitato il Palazzo Reale e ammirato la Cappella Palatina.Eisenberg è stato per un'ora anche con il presidente della Regione siciliana,a Palazzo d'Orleans. Durante il colloquio si è discusso della necessità di rafforzare i rapporti commerciali e turistici tra i due Paesi, uniti anche da un forte legame per la presenza di numerosissime comunità siciliane, da oltre un secolo trapiantate oltreoceano. Lo stesso ambasciatore, in carica da nove mesi e per la prima volta a Palermo, ha sottolineato al governatore di essere particolarmente legato alla Trinacria per le sue origini isolane.