MODICA (RAGUSA) - Un romeno di 27 anni, Cristea Gheorghe Vasilica, è stato arrestato dai carabinieri a Modica con l'accusa di aver ridotto in fin di vita il 14 luglio scorso un pensionato di 86 anni che aveva riconosciuto due donne romene che poco prima gli avevano sottratto il portafogli nel mercato settimanale del paese era stato derubato del portafogli da due connazionali. La vittima aveva presentato una denuncia dicendo che sarebbe stato in grado di riconoscere le autrici del colpo. Incontrate le due donne poche ore dopo, l'anziano aveva chiesto loro di restituire il denaro. Queste si erano date alla fuga ed il complice, per coprire la fuga delle connazionali, si sarebbe scagliato contro la vittima procurandogli fratture multiple di tutta la parete orbitale. L'anziano, soccorso nell'ospedale Maggiore di Modica, era stato dichiarato guaribile in oltre 40 giorni.(ANSA).