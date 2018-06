Si respira già aria di vacanze fra le stanze del potere romano.. Alla faticosa trattativa per la nascita della maggioranza M5S-Lega, sta facendo seguito una marcia altrettanto forzata verso l'attuazione del famoso "contratto di governo".. Ad essere stati licenziati solo i provvedimenti definiti "emergenziali", come quello riguardante gli uffici giudiziari di Bari o la proroga dell'obbligo per i benzinai di emettere la fatturazione elettronica. Per il resto, è calma piatta. Persino il tanto pubblicizzato "decreto dignità" del ministroha chiosato in una diretta Facebook il vice premier pentastellato, smentendo quanto detto da lui stesso qualche tempo fa (il pacchetto di norme era infatti atteso sul tavolo di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei ministri di ieri). A mettere le mani avanti, ci ha pensato il titolare dei Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, il ministro: "Preferisco che il governo ci metta anche un mese in più per un provvedimento, ma che questo duri".Ma se il Governo va a rilentopassati dall'avvio della diciottesima legislatura, i deputati e senatori eletti lo scorso 4 marzo si, e il trend non dovrebbe cambiare. La prossima settimana, ad esempio, l'unica giornata di lavoro a Montecitorio sarà quella dedicata al "question time", mentre a Palazzo Madama - dal 3 al 5 luglio - verranno votati alcuni decreti urgenti varati dal Governo Gentiloni.Tutta in salita, infine, sembra essere la strada perLe proteste degli ex parlamentari e il passaggio al Senato potrebbe rallentare la delibera che ha come primo sponsor il presidente della Camera Roberto Fico. Fonti non ufficiali, però, raccontano che proprio il numero uno di Montecitorio sarebbe intenzionato a far proseguire i lavori fino a metà agosto, per portare a casa il provvedimento tanto atteso, su cui il Movimento 5 stelle si starebbe giocando gran parte della sua immagine.