"Sarà una visita per riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia ed alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti". Con queste parole, una nota di Palazzo Chigi ha annunciato il. Il primo ministro "giallo-verde" sarà ricevuto alla Casa BiancaL'incontro avverrà a meno di due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo italiano, segnale di un forte feeling che molti osservatori vedono fra i leader dei due paesi, già emerso durante il loro primo incontro, in occasione del G7 in Canada."La collaborazione fra Italia e Usa - prosegue la nota - è essenziale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri, quali il Mediterraneo, l'Iraq e l'Afghanistan. I due paesi intensificheranno la cooperazione ai fini della reciproca crescita economica".A Washington, Conte e Trump avranno un colloquio riservato, cui farà seguito un incontro allargato alle rispettive delegazioni.