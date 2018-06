che ha riguardato il presunto danno erariale contestato all’ex presidente della Regione, all’ex pm Antonio Ingroia, a ex assessori e burocrati regionali. E' questo il contenuto di una sentenza della Cassazione che di fatto "chiude" il caso Sicilia e-servizi. Il ‘casus belli’ era stato rappresentato dalle assunzioni nellasocietà regionale dell'informatica degli ex dipendenti del socio privato: secondo l'accusa, quelle assunzioni avevano violato il "blocco" previsto dalle norme.hanno così accolto i ricorsi dei politici e degli amministratori, al termine di un tortuoso percorso. Già in primo grado, infatti, la Corte dei conti si era espressa per il difetto di giurisdizione. Ma in Appello era stato accolto il ricorso della Procura, e così il processo contabile è ripreso. Fino all’ultima sentenza, quella della Cassazione, che ha annullato senza rinvio la precedente sentenza, mettendo fine al procedimento contabile, dichiarando la Corte dei conti non competente in questa materia che deve essere invece oggetto dell’esame del giudice ordinario.Su questo si è giocato il contraddittorio tra procura e legali. Per i ricorrenti, infatti, la natura “privata” di Sicilia e-servizi non era venuta meno né per il fatto che si trattava di una società “in house”, né per il fatto che fosse partecipata (e quindi finanziata) da un ente pubblico come la Regione, né, infine, per il fatto che nel frattempo era stata messa anche in liquidazione. La giurisdizione della Corte dei conti insomma verrebbe attivata solo nel caso in cui il presunto danno erariale fosse commesso all’interno di enti pubblici per natura.Oltre a Crocetta e Ingroia (difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Mario Serio), nell'indagine della Procura della Corte dei Conti erano coinvolti gli ex assessori Antonino Bartolotta (difeso da Cecilia Nicita), Ester Bonafede e Dario Cartabellotta (difesi da Carmelo Carrara e Giuseppe Cozzo), Nelli Scilabra, Michela Stancheris (difesa da Francesco Stallone), Patrizia Valenti e l'avvocato dello Stato Giuseppe Dell'Aira (difesi, così come Crocetta dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Salvatore Raimondi e Attilio Luigi Maria Toscano), l'ex ragioniere generale Mariano Pisciotta (difeso da Stefano Polizzotto) e Rossana Signorino, dirigente del servizio partecipate. Nel frattempo, anche l’inchiesta per peculato si è conclusa con una archiviazione. Il “caso” Sicilia e-servizi è chiuso.