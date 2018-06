In una nota congiunta il sindaco di Petralia Sottana, Leonardo Neglia e di Gangi Francesco Paolo Migliazzo a nome dei sindaci delle alte Madonie: “Ringraziamo il commissario dell’ Asp di Palermo Antonino Candela per aver accolto in tempi brevissimi la richiesta di assumere un’altro cardiologo, una figura chiave per garantire un importante servizio sanitario alla comunità madonita, alla dottoressa D’Amico, che affiancherà il dottore Gennaro, auguriamo buon lavoro”.

Con contratto a tempo indeterminato sarà assunta la dottoressa Teresa D’Amico, un segno tangibile della volontà del commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo Antonino Candela di voler potenziare l’ospedale di Petralia Sottana.