PALERMO - Un’interrogazione per capire perché, chi non paga la sosta sulle strisce blu Apcoa, riceve un avviso da uno studio legale anziché una notifica che consenta di fare ricorso. A presentarla il consigliere comunale di Palermo Rosario Arcoleo, del Pd, presidente della commissione Affari generali. “Gli automobilisti ricevono una sanzione maggiorata di sei volte – dice Arcoleo – e lo studio legale che manda gli avvisi non è di Palermo, ma di un’altra città: costa più fare ricorso che pagare la multa. Occorre fare chiarezza perché è inaudito che i cittadini abbiano tante difficoltà a difendersi”.