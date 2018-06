"I rilevamenti delle tre centraline adiacenti alle Ztl - afferma Giovanni Felice, presidente di Confimprese - evidenziano che l'anno precedente all'introduzione dei limiti al traffico gli sforamenti erano stati 30, mentre nello stesso periodo con l'attivazione del perimetro sono raddoppiati a ben 63". E per questo ha scritto al sindaco Leoluca Orlando, agli assessori competenti e a tutti i capigruppo di Sala delle Lapidi avanzando delle proposte concrete per "tutelare la salute pubblica e per rendere vivibile la zona a traffico limitato". "Proponiamo - dice Felice - che la Ztl venga trasformata in area pedonale e che sull'area individuata si proceda alla realizzazione di un regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale che disciplini la tipologia di attività che potranno operare nella zona".

"A noi

questi dati

non risultano - risponde secca l'assessore al Traffico Iolanda Riolo -. Ogni mese ricevo un report sui livelli di smog relativi a tutta la città e in quello di maggio proprio per quanto riguarda la zona della Ztl non c'è nessuna segnalazione particolare

.

I limiti sono tutti sotto la soglia. Pedonalizzare tutta l'area sarebbe un sogno, ma non è pensabile con tutti i cantieri aperti in città. Speriamo di poter realizzare al più presto la proposta di Felice, ma questo non è il momento giusto".

: "Oltre a non avere centrato l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento la Ztl finora non ha migliorato, com'era nelle intenzioni, i servizi di trasporto. Il Tram, parte integrante del progetto, doveva essere finanziato dai provenienti della Ztl - scrive Felice nella missiva al Comune - invece la riduzione del perimetro della Ztl, rispetto a quello previsto dall'amministrazione, ha diminuito le entrate da destinare al finanziamento del tram, che si sono ridotte a circa 2 milioni di euro. Il servizio di trasporto pubblico alle prese con le grandi incompiute - conclude - è stato addirittura ridotto non creando le condizioni per una scelta del mezzo pubblico che non sia coatta, per cui i cittadini, in stragrande maggioranza, continuano a scegliere il mezzo privato". Poi la conclusione: "Confimprese, in attesa degli interventi correttivi, chiede la sospensione della Ztl".