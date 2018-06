L'errore che ha causato il blocco nasce dall'inserimento all'interno del bando 2015 di alcune regole di controllo molto stringenti che hanno provocato numerose anomalie, per correggere le quali si deve necessariamente passare da una interlocuzione con la Commissione europea, poiché quest'ultima, di concerto con la Regione, ha approvato le schede di misura riportate nel bando. Una modifica unilaterale dei requisiti, infatti, potrebbe esporre la Regione ad una indefinita serie di ricorsi, da parte di aziende che all'epoca non parteciparono al bando".

"Personalmente - conclude Lombardo - voglio approfondire la questione anche sotto il profilo giuridico perché, nonostante qualsiasi giustificazione, vi sono migliaia di aziende che pur risultando beneficiarie della misura, secondo quanto pubblicato nella graduatoria, si trovano con un pugno di mosche in mano . Pertanto, verificherò in modo attento i presupposti per una eventuale azione legale".

La questione passa, infatti, anche da un'interlocuzione con l'Europa. Questo è quanto una delegazione di deputati M5s delle commissioni Agricoltura di Camera e Senato ha appreso ieri nel corso di un incontro con i vertici di Agea, l'ente statale pagatore per il settore agricolo". Lo afferma il deputato a Montecitorio Antonio Lombardo (M5s). E aggiunge: "La tempistica per lo sblocco dei pagamenti non può che essere ancora incerta.sono due: riscontri negativi delle pratiche con il sistema informativo del biologico (molte domande presentano una superficie maggiore rispetto a quella presente nel sistema informativo biologico); continuità di conduzione sulle superfici (l'azienda al momento della presentazione della domanda doveva avere la disponibilità delle superfici per i 7 anni della durata dell'impegno e i titoli di conduzione dovevano essere registrati).- io e i miei colleghi seguiremo da vicino la situazione per cercare di dare il nostro contributo a risolvere una vicenda che ha portato migliaia di aziende siciliane con l'acqua alla gola".