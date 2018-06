Sono stati riscontrati conferimenti non corretti nonché la presenza massiccia di sacchetti non conformi a contenere questa tipologia di frazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In sostanza i rifiuti organici vengono smaltiti in alcuni casi dentro sacchetti di plastica, vanificando quindi la possibilità di compostaggio e riciclaggio.

rende necessario ricordare ai cittadini che per lo smaltimento della frazione organica di rifiuti è obbligatorio l’esclusivo utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile.

Nel rispetto di chi esegue la raccolta differenziata correttamente e per non pregiudicare una raccolta di qualità si invitano i cittadini a rispettare le linee guida relative alla raccolta differenziata evitando conferimenti anomali che creano inevitabilmente disagi con l’interruzione della filiera del ciclo dei rifiuti per i conferimenti presso le piattaforme autorizzate con l’aggravio di un aumento dei costi.

Anche per contrastare questo fenomeno, l'amministrazione sta lavorando incrementando l’attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale con particolare riferimento alla qualità della frazione organica e al relativo corretto utilizzo dei sacchi biocompostabili da parte degli utenti in coerenza di quanto disposto dalle vigenti ordinanze sindacali.

Maggiori informazioni potranno essere assunte consultando il sito della Rap www.rapspa.it ovvero chiamando l’URP al numero verde 800237713.

In tema di contrasto all’abbandono dei rifiuti l’unità operativa del nucleo tutela e decoro vivibilità ed igiene urbana della Polizia Municipale ha effettuato nel primo semestre, 816 controlli, comminate 97 sanzioni divise in: 375 per abbandono su suolo pubblico fuori orario o sul marciapiede di sacchetti per Euro 166,67; numero 14 da Euro 333,34 per abbandoni di ingombranti e numero 8 da Euro 600,00 per abbandono di rifiuti su suolo pubblico".

