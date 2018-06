La vicenda è avvenuta in India, nel villaggio di Mahad.

Protagonista della vicenda è

Pradnya Survace, una ragazza di 23 anni.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli amici invitati all'inaugurazione della nuova casa non avrebbero gradito i piatti preparati dalla giovane cuoca,

. Pradnya, per vendicarsi, avrebbe allora avvelenato le restanti portate della cena, uccidendo cinque persone, tra cui alcuni bambini, e mandando in ospedale almeno 88 persone, ricoverate per intossicazione. Fra di loro, anche il marito, le cognate e la suocera della giovane.

Rischia la pena capitale la giovane sposa che per vendicarsi dei soprusi e delle prese in giro ha avvelenato col pesticida i suoi ospiti.È stata accusata di omicidio, tentato omicidio e cospirazione, ai sensi del codice penale indiano.